Lazio Rovella torna in gruppo dopo l’operazione | passo decisivo

Dopo circa tre mesi e mezzo di assenza, Nicolò Rovella ha ripreso ad allenarsi con il gruppo, segnando un passo importante nel suo percorso di recupero. L’intervento chirurgico e il successivo periodo di riabilitazione sembrano aver dato i loro frutti, permettendo al centrocampista di tornare a disposizione del team. Questo ritorno rappresenta una tappa significativa per la sua fase di recupero e una possibile ripresa delle attività competitive.

Dopo tre mesi e mezzo di silenzio forzato, Nicolò Rovella è tornato a sentirsi calciatore a tutti gli effetti. A Formello, nella mattinata di venerdì 2 gennaio, il centrocampista della Lazio si è allenato regolarmente con il gruppo, chiudendo la fase più delicata del recupero dopo l’intervento chirurgico per pubalgia. Non è ancora un rientro in campo, ma è il passaggio che cambia lo scenario. Perché quando un giocatore torna ad allenarsi con i compagni, il recupero smette di essere teorico e diventa finalmente gestibile. Tre mesi e mezzo fuori: una pausa che ha inciso. Rovella mancava da fine settembre. 🔗 Leggi su Como1907news.com

