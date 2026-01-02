lazio napoli dove vedere la partita in tv e streaming

Lazio-Napoli, in programma domenica 4 gennaio alle ore 12 allo stadio Olimpico di Roma, rappresenta la prima sfida del 2026 per il Napoli di Antonio Conte. In questa occasione, i tifosi possono seguire la partita in diretta TV e streaming, consultando le piattaforme ufficiali e i canali autorizzati. Ecco le informazioni utili per non perdere l’appuntamento con questa importante sfida di campionato.

Prima partita del 2026 per il Napoli di Antonio Conte. Gli azzurri saranno di scena domenica 4 gennaio allo stadio Olimpico di Roma contro la Lazio nel 'lunch match' delle 12.30.L'incontro sarà trasmesso in diretta tv e streaming su Dazn. La telecronaca sarà affidata ad Andrea Marinozzi, con il.

