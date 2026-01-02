Lazio-Napoli domenica 04 gennaio 2026 ore 12 | 30 | formazioni ufficiali quote pronostici Di fronte due delle migliori difese

Domenica 4 gennaio 2026 alle 12:30 si sfidano Lazio e Napoli all'Olimpico, in una delle partite più attese del 18º turno di Serie A. Le due squadre, tra le migliori difese del campionato, si affrontano in un match che promette equilibrio e spettacolo. In questa guida troverai formazioni ufficiali, quote e pronostici per analizzare al meglio questa importante gara.

C'è grande attesa per la sfida dell'Olimpico di domenica tra Lazio e Napoli, tra le più importanti del 18esimo turno di Serie A. Partiamo dal Napoli che ha tratto energie positive dal trionfo in Supercoppa ed è tornato ad affacciarsi al campionato nel migliore dei modi superando per 0-2 la Cremonese con la doppietta di . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.

