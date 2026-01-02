Lazio-Napoli domenica 04 gennaio 2026 ore 12 | 30 | formazioni quote pronostici Di fronte due delle migliori difese

Domenica 4 gennaio 2026 alle ore 12:30 si svolge Lazio-Napoli, una delle sfide più interessanti del 18° turno di Serie A. Le due squadre si affrontano con alcune delle migliori difese del campionato. In questa guida troverai le formazioni, le quote e i pronostici per una partita che promette equilibrio e concentrazione.

C'è grande attesa per la sfida dell'Olimpico di domenica tra Lazio e Napoli, tra le più importanti del 18esimo turno di Serie A. Partiamo dal Napoli che ha tratto energie positive dal trionfo in Supercoppa ed è tornato ad affacciarsi al campionato nel migliore dei modi superando per 0-2 la Cremonese con la doppietta di .

