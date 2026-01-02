L' azienda pescarese Fater acquisisce i marchi Amuchina e Infasil da Angelini Pharma | nessuna conseguenza per il personale

Dal 1 gennaio, i marchi Amuchina e Infasil sono passati da Angelini Pharma a Fater, joint venture tra Angelini Industries e Procter & Gamble. L'operazione riguarda il ramo d'azienda e non comporta modifiche per il personale coinvolto. Questo passaggio strategico mira a rafforzare la presenza dei marchi nel mercato, mantenendo invariati gli asset umani e operativi dell'azienda.

Dal 1 gennaio il ramo d'azienda che comprende i marchi Amuchina e Infasil sono passati da Angelini Pharma a Fater, join venture paritetica tra Angelini Industries e Procter & Gamble. A riportare la nota con cui viene ufficializzato il passaggio è l'agenzia Ansa. Una nota con cui si rassicura.

Angelini Pharma, i brand Amuchina e Infasil passano a Fater dal 2026: l'accordo - Angelini Pharma, azienda farmaceutica internazionale parte del gruppo Angelini Industries, e Fater, joint venture paritetica tra Angelini Industries e Procter & Gamble, leader nel mercato dei prodotti ...

