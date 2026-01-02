L’avvocato di Alfonso Signorini ha rivelato che Antonio Medugno scriveva messaggi come “mi manchi” e si proponeva in vari modi per ottenere attenzione e successo. La vicenda, che vede Medugno coinvolto in accuse di avances indesiderate, solleva interrogativi sulla natura dei rapporti tra i due. Restano da chiarire i dettagli di questa relazione, mentre le parti continuano a definire le rispettive posizioni.

Antonio Medugno scriveva ‘mi manchi’ ad Alfonso Signorini, cosa ha detto il legale del conduttore. Non è ancora chiaro come siano andate davvero le cose tra Alfonso Signorini e Antonio Medugno, nelle scorse settimane l’ex gieffino lo ha accusato di aver provato ad approfittare di lui sessualmente in cambio della sua partecipazione al Grande Fratello. L’avvocato del conduttore non si è detto preoccupato perché è certo di poter dimostrare l’innocenza di Signorini. Al Tg1 e a La Presse ha dichiarato: “Siamo in grado di dimostrare che la ricostruzione fornita dal querelante è tanto balorda quanto l’autore della denuncia e coloro che penserebbero di trarne beneficio”. 🔗 Leggi su Bollicinevip.com

© Bollicinevip.com - L’avvocato di Signorini su Antonio Medugno svela: “Scriveva ‘mi manchi’, si proponeva in ogni forma pur di ottenere successo”

Leggi anche: L’avvocato di Signorini: “Dimostreremo che Medugno è abituato a proporsi in ogni forma pur di ottenere il successo. Come sta Alfonso? Sereno e fiducioso”

Leggi anche: L'avvocato di Signorini: "Medugno abituato a proporsi in ogni forma pur di avere successo. Alfonso è sereno e fiducioso"

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

L’avvocato di Signorini | Dimostreremo che Medugno è abituato a proporsi in ogni forma pur di ottenere il successo Come sta Alfonso? Sereno e fiducioso; Caso Signorini parla l’avvocato | Non siamo affatto preoccupati il querelante si faceva avanti; Caso Signorini parla l’avvocato | Non siamo affatto preoccupati dimostreremo la sua estraneità; Signorini l’avvocato parla chiaro | Alfonso è pronto Cosa succede.

Accuse a Signorini, i legali di Antonio Medugno: "Gravissimo definirlo un 'balordo', manca il rispetto" - L'ex gieffino "si riserva ogni azione legale volta a tutelare la propria onorabilità" dopo la bufera sollevata da Fabrizio Corona ... milanotoday.it