Lavoro servizi pubblici e legalità | la traiettoria per l' Irpinia e la Campania

Il 2025 ha evidenziato come le criticità di lavoro, servizi pubblici e legalità siano diventate questioni strutturali per l’Irpinia e la Campania. Le difficoltà nella capacità amministrativa, le disuguaglianze territoriali e la crisi dei servizi pubblici richiedono un’attenzione costante e strategie mirate per promuovere uno sviluppo sostenibile e un miglioramento della qualità della vita.

"Il 2025 ha segnato un punto di non ritorno, non per eventi straordinari, ma perché ha reso strutturali criticità che da anni venivano segnalate: fragilità del lavoro, impoverimento dei servizi pubblici, crisi della capacità amministrativa, crescita delle disuguaglianze territoriali, espansione.

