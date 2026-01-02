Il Governo Meloni ha annunciato la sospensione degli sgravi fiscali per assunzioni di donne e giovani nelle regioni del Sud e nelle aree interne, suscitando preoccupazioni tra le comunità locali. Questa misura rappresenta un ulteriore intervento che potrebbe influire sullo sviluppo economico di queste zone, spesso già svantaggiate. È importante analizzare le implicazioni di questa decisione per il futuro del territorio e delle imprese che vi operano.

Roma, 2 gen. (Adnkronos) - "Il Governo Meloni sferra l'ennesimo colpo al Sud e alle aree interne del Paese. L'interruzione degli sgravi fiscali per l'assunzione di donne e giovani nel Mezzogiorno è una scelta scellerata che conferma come questa destra sia la più antimeridionalista della storia repubblicana". Così il deputato e responsabile Sud della segreteria nazionale Pd, Marco Sarracino. "Dopo i primi accordi per l'Autonomia Differenziata e il taglio al fondo perequativo per le infrastrutture, arriva oggi una mazzata definitiva sulle prospettive occupazionali dei nostri territori. Si colpiscono le fasce più fragili e si condannano i giovani a un'emigrazione forzata, privandoli del diritto di costruire un futuro nelle comunità in cui sono nati. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Lavoro: Sarracino, 'da governo altro colpo al Sud con stop sgravi assunzioni donne e giovani'

