Lavorò 20 anni senza protezioni nei traghetti ferroviari | Rfi condannata per la morte da amianto di un operaio
Il Tribunale di Messina ha condannato Rfi per la morte di un ex ferroviere, riconoscendo il nesso tra esposizione all’amianto e il decesso da mesotelioma. L’operaio aveva lavorato per 20 anni senza protezioni sui traghetti ferroviari. La sentenza include un risarcimento di 1,2 milioni di euro agli eredi. Questa decisione evidenzia le conseguenze dell’assenza di misure di sicurezza sul lavoro.
Il Tribunale di Messina ha condannato Rfi per la morte di un ex ferroviere colpito da mesotelioma da amianto, riconoscendo il nesso con il lavoro e un risarcimento di 1,2 milioni agli eredi. 🔗 Leggi su Fanpage.it
