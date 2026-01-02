lavori alla scuola materna comune affida i lavori

Il Comune di Recale ha affidato al settore lavori pubblici e urbanistica il progetto di messa in sicurezza, riqualificazione funzionale e miglioramento energetico della scuola materna Camposciello, situata in via Paolo Borsellino. L’intervento mira a garantire ambienti più sicuri ed efficienti, migliorando la qualità degli spazi destinati ai bambini. Questi lavori si inseriscono nel piano di valorizzazione delle strutture scolastiche comunali, assicurando un ambiente più adeguato alle esigenze educative e di sicurezza.

il responsabile del settore lavori pubblici e urbanistica del comune di Recale ha affidato i lavori di messa in sicurezza, riqualificazione funzionale e miglioramento energetico della Scuola Materna Camposciello in via Paolo Borsellino.L'ente ha richiesto e ottenuto un finanziamento dal Ministero. 🔗 Leggi su Casertanews.it

