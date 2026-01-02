Laura Pausini alla cerimonia di apertura di Milano-Cortina 2026

Durante la cerimonia di apertura di Milano-Cortina 2026, Laura Pausini sarà presente come ospite speciale. La cantante italiana, riconosciuta a livello internazionale, rappresenta un esempio di talento e cultura che unisce le persone. La sua partecipazione sottolinea l’importanza di eventi che promuovono valori di condivisione e tradizione, contribuendo a rendere questa occasione memorabile per l’intera regione.

La cerimonia di apertura di Milano-Cortina 2026 si arricchisce di una nuova grande protagonista. Sul palco di San Siro ci sarà infatti anche Laura Pausini, icona della musica italiana nel mondo e divenuta ambasciatrice di un linguaggio universale che emoziona e unisce le generazioni. Come si legge nella nota ufficiale dei Giochi olimpici, la 51enne artista di Faenza incarna «in modo autentico il concetto di Armonia», elemento centrale della cerimonia in programma il 6 febbraio al Meazza di Milano. «La sua musica rappresenta un punto di incontro tra tradizione e contemporaneità, tra radici italiane e respiro internazionale».

