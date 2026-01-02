Beatrice Arnera ha condiviso sui social i messaggi di odio e minacce che riceve da diversi mesi. Tra insulti, inviti al suicidio e commenti offensivi, l’attrice ha deciso di parlare apertamente della situazione, evidenziando la costanza di questi messaggi e l’impatto che hanno sulla sua vita quotidiana. La sua testimonianza mette in luce il fenomeno delle aggressioni online e la necessità di affrontare con serietà questi comportamenti.

I nsulti, minacce e inviti al suicidio. Beatrice Arnera si sfoga sui social, e racconta che li riceve regolarmente da mesi. Da quando, cioè, la relazione con Raoul Bova è diventata di dominio pubblico. L’attrice ha deciso di mostrare tutto nelle sue Instagram Stories. E ha condiviso alcuni dei messaggi privati che le arrivano quotidianamente. Beatrice Arnera ha spiegato che la situazione va avanti dalla fine dell’estate 2025. Vale a dire dal periodo in cui è stata annunciata la separazione da Andrea Pisani, padre di sua figlia e sono iniziate le voci sulla sua vicinanza a Bova, collega sul set della fiction Buongiorno, mamma!. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - L'attrice pubblica i messaggi d’odio che riceve da mesi

