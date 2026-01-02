M aria Esposito ha accolto il 2026 accanto a Silvia Uras e, per la prima volta, ha raccontato pubblicamente l’amore che le lega. Lo ha fatto con una lunga dedica condivisa sui social nella notte di Capodanno, un testo in cui l’attrice parla di paure, cambiamento e di un percorso personale che l’ha portata a esporsi. Poche ore dopo, la replica della cantante: «Il mio 2025 ha un solo nome, Maria». Le prime immagini di “Io sono Rosa Ricci”, attesissimo prequel di “Mare Fuori” X Leggi anche › Maria Esposito torna a dire “Io sono Rosa Ricci”. Quando esce il film prequel di “Mare fuori”? Maria Esposito, il coming out e la dedica a Silvia Uras: «Con l’amore mi ha salvata». 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - L'attrice di "Mare Fuori", accoglie il 2026 ammettendo per la prima volta il legame d’amore con Silvis

Leggi anche: “Bisogna riuscire a fare una fiction sulla polizia penitenziaria vera, non mare dentro, mare fuori, mare di fianco con i comandanti falsi”: Pino Insegno contro la serie tv Mare Fuori

Leggi anche: Disturbi mentali, abbiamo trovato per la prima volta un legame con le mutazioni di un gene

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Maria Esposito sorprende i fan: il coraggioso coming out che cambia tutto in Mare Fuori - Dichiarazione pubblica e storia d’amore con Silvia UrasMaria Esposito, volto di Mare Fuori, ha scelto la mezzanotte di Capodanno per rendere pubblica ... assodigitale.it

Kid Yugi e Clotilde Esposito sono fidanzati: lui esce allo scoperto con attrice Mare Fuori/ Tutti gli indizi - Kid Yugi e Clotilde Esposito sono fidanzati: lui esce allo scoperto con attrice Mare Fuori pubblicanzo una storia su Instagram: i dettagli Flirt in corso tra Kid Yugi e Clotilde Esposito di Mare Fuori ... ilsussidiario.net

Maria Esposito: “Con Mare Fuori ho guadagnato tanto per la mia età. Voglio diventare imprenditrice” - Maria Esposito, star di Mare Fuori nei panni di Rosa Ricci, si racconta nel podcast In Camerino. fanpage.it

Il lungo messaggio scritto sui social dall'attrice di Mare Fuori - facebook.com facebook