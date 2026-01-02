L' arteterapia del Chianelli farà scuola in tutta Italia
L'arteterapia del Chianelli a Perugia si distingue come esempio di buone pratiche in Italia. Il nuovo laboratorio ceramico, realizzato dal residence Daniele Chianelli e avviato con il supporto del comitato degli artigiani di Deruta, rappresenta un’opportunità di crescita e riabilitazione attraverso l’arte. Questa iniziativa dimostra come l’approccio terapeutico possa integrarsi con tradizioni artigianali, offrendo benefici concreti e ponendo le basi per un modello da seguire a livello nazionale.
Le iniziative del residence Daniele Chianelli di Perugia fanno scuola in Italia. Il laboratorio ceramico di arteterapia inaugurato a metà dicembre e pronto ad entrare in attività appena finite le festività grazie al comitato degli artigiani ceramisti di Deruta è una “buona pratica” da replicare. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
Leggi anche: Sciopero generale del 28 novembre: stop in tutta Italia e disagi anche in Campania tra treni, aerei, scuola e trasporti
Leggi anche: Scuola contro Valditara: 30 presidi in tutta Italia
Verrà adottato come una buona pratica nazionale dall'Associazione italiana delle città della ceramica il progetto "L'Arte che Cura" che Deruta, grazie al comitato degli artigiani e dei ceramisti, ha messo a punto insieme al Comitato Daniele Chianelli. La decisio - facebook.com facebook
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.