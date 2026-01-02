L' arteterapia del Chianelli farà scuola in tutta Italia

L'arteterapia del Chianelli a Perugia si distingue come esempio di buone pratiche in Italia. Il nuovo laboratorio ceramico, realizzato dal residence Daniele Chianelli e avviato con il supporto del comitato degli artigiani di Deruta, rappresenta un’opportunità di crescita e riabilitazione attraverso l’arte. Questa iniziativa dimostra come l’approccio terapeutico possa integrarsi con tradizioni artigianali, offrendo benefici concreti e ponendo le basi per un modello da seguire a livello nazionale.

