L' arteterapia del Chianelli farà scuola in tutta Italia

L'arteterapia del Chianelli a Perugia si distingue come esempio di buone pratiche in Italia. Il nuovo laboratorio ceramico, realizzato dal residence Daniele Chianelli e avviato con il supporto del comitato degli artigiani di Deruta, rappresenta un’opportunità di crescita e riabilitazione attraverso l’arte. Questa iniziativa dimostra come l’approccio terapeutico possa integrarsi con tradizioni artigianali, offrendo benefici concreti e ponendo le basi per un modello da seguire a livello nazionale.

Le iniziative del residence Daniele Chianelli di Perugia fanno scuola in Italia. Il laboratorio ceramico di arteterapia inaugurato a metà dicembre e pronto ad entrare in attività appena finite le festività grazie al comitato degli artigiani ceramisti di Deruta è una "buona pratica" da replicare.

