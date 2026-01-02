L'Arsenal vuole Torriani che il Milan tiene relegato in Serie D chiuso da un'insolita situazione

L'Arsenal ha manifestato interesse per Lorenzo Torriani, attualmente nel settore giovanile del Milan. Il portiere, relegato in Serie D con la seconda squadra rossonera dopo la retrocessione dello scorso anno, rappresenta un profilo seguito dal club inglese. La situazione di Torriani evidenzia le dinamiche di mercato e le opportunità di crescita per giovani talenti italiani.

Milan, il nodo portiere tra presente e futuro: Maignan al centro, piani B dalla Francia - Rinnovo Maignan in bilico, il Milan valuta piani B dalla Francia. milanosportiva.com

Milan, la notte da sogno di Torriani: ecco chi è il baby portiere che ora piace al Lione - Si chiama Lorenzo Torriani, e per i più attenti il suo nome non è nuovo visto che Fonseca lo scorso anno lo aveva voluto in ritiro. corrieredellosport.it

Pazzesco scambio all’Arsenal per David, guardate con chi vuole scambiarlo Comolli: è clamoroso! I DETTAGLI https://blstg.news/eZDU/ - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.