L' area grigia che aiuta questa sinistra islamica

A Pitigliano, piccolo borgo della Maremma toscana, si incontrano le tracce di una presenza ebraica storica, oggi ridotta a pochi membri. Accanto a questa realtà, quattro militari sono presenti in veste antiterrorismo a tutela della sinagoga locale. Questa presenza rappresenta un esempio di attenzione e prevenzione in un contesto che, pur piccolo, mantiene viva una tradizione culturale e religiosa importante.

Anche a Pitigliano, splendido piccolo borgo della Maremma toscana, dove c'è una piccola sinagoga ebraica (e ormai la tradizionale comunità ebraica si è ristretta solo ad una singola signora), ci sono quattro militari in veste antiterrorismo a presidio della sinagoga. Giusto così, di questi tempi tristi per qualsiasi simbolo dell'ebraismo in Italia. Ma ciò evidenzia quanto sia forte e diffuso il clima anti ebraico. E questo non tanto per la prevalenza di nuclei terroristici a ciò orientati, quanto per la diffusione nel nostro paese di quella pericolosa area o zona grigia che contribuisce ad alimentare il filoislamismo, collegato a una rete e a degli snodi che giungono fino ad Hamas. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

