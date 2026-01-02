L' area grigia che aiuta questa sinistra islamica
A Pitigliano, piccolo borgo della Maremma toscana, si incontrano le tracce di una presenza ebraica storica, oggi ridotta a pochi membri. Accanto a questa realtà, quattro militari sono presenti in veste antiterrorismo a tutela della sinagoga locale. Questa presenza rappresenta un esempio di attenzione e prevenzione in un contesto che, pur piccolo, mantiene viva una tradizione culturale e religiosa importante.
Anche a Pitigliano, splendido piccolo borgo della Maremma toscana, dove c'è una piccola sinagoga ebraica (e ormai la tradizionale comunità ebraica si è ristretta solo ad una singola signora), ci sono quattro militari in veste antiterrorismo a presidio della sinagoga. Giusto così, di questi tempi tristi per qualsiasi simbolo dell'ebraismo in Italia. Ma ciò evidenzia quanto sia forte e diffuso il clima anti ebraico. E questo non tanto per la prevalenza di nuclei terroristici a ciò orientati, quanto per la diffusione nel nostro paese di quella pericolosa area o zona grigia che contribuisce ad alimentare il filoislamismo, collegato a una rete e a degli snodi che giungono fino ad Hamas. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Leggi anche: Piantedosi: allerta area grigia Pro-Pal
Leggi anche: Il ministro Piantedosi: “Siamo in allerta costante. Un’area grigia tra i pro-Pal”
L’arresto nei giorni scorsi di Mohammad Hannoun racconta alcune cose, che erano già chiare in questi mesi. C’è un’area grigia nel movimento pro Pal che di fatto fa proselitismo e raccoglie soldi per Hamas in Europa. A volte alla luce del sole: ricordo una rec - facebook.com facebook
L’arresto di Hannoun potrebbe finalmente scoperchiare il vaso di pandora in Italia di quell’area grigia che promuove la propaganda jihadista e sostiene Hamas in varie forme. In quest’area spicca Davide Piccardo capo del Coordinamento delle Associazioni Is x.com
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.