L’appello del vescovo | Costruiamo ponti di umanità

Il vescovo Antonio Giuseppe Caiazzo invita a costruire “ponti di umanità” nel ricordo del primo Capodanno nel nuovo anno. Insieme alle persone bisognose, ha celebrato la messa di ringraziamento e partecipato alla marcia della pace a Cesena. Un gesto che sottolinea l’importanza di solidarietà e vicinanza nella comunità, promuovendo valori di condivisione e speranza per il 2026.

Primo Capodanno nella diocesi di Cesena-Sarsina insieme alle persone bisognose per il vescovo Antonio Giuseppe Caiazzo tra la messa del ringraziamento per l’anno in chiusura del 31 dicembre in Cattedrale e la marcia della pace del primo giorno del 2026. Vescovo, come ha trascorso la giornata dell’ultimo dell’anno? "Nella normalità, come tutti gli altri giorni. Forse con qualche impegno in meno, ma con la messa del ringraziamento e una conclusione comunitaria: la condivisione della cena presso la parrocchia dell’Osservanza con gli ospiti della Comunità Papa Giovanni e con quanti hanno voluto partecipare, così come era avvenuto il giorno di Natale nel palazzo vescovile". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - L’appello del vescovo: "Costruiamo ponti di umanità" Leggi anche: Il Papa denuncia l’emergenza educativa: “Disarmiamo il linguaggio, costruiamo ponti e non muri” Leggi anche: L’appello del vescovo: "Disagio giovanile: è una nuova epidemia" La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Costruiamo Ponti, Call for Community per studenti disabili - Consulta per le persone in difficoltà e dalla Fondazione Crt nell'ambito dell'Agenda della disabilità con il ... ansa.it Te Deum: nel discorso alla città il Vescovo di Caserta ed Arcivescovo di Capua Mons. Pietro Lagnese lancia un accorato appello alle istituzioni, alle associazioni, alle famiglie, alla scuola. A cura di Giovanna Paolino, riprese Giuseppe Santoro - facebook.com facebook

