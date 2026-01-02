L' anno nuovo di MasterChef Italia si apre con la dichiarazione d' amore di una cuoca a Cannavacciuolo | ecco la reazione dello chef Su Amicait

Durante la prima prova in esterna di MasterChef Italia, Dorella, una delle concorrenti, sorprende tutti con una dichiarazione d’amore rivolta ad Antonino Cannavacciuolo. La scena, ricca di emozioni, ha catturato l’attenzione degli spettatori e suscita curiosità sulla reazione dello chef. Questo episodio segna l’inizio di una nuova stagione, offrendo un momento inaspettato che evidenzia il lato umano dei protagonisti del programma.

Nel bel mezzo della prima prova in esterna di MasterChef Italia arriva l’inattesa dichiarazione d’amore, con tanto di parole piene di romanticismo, da parte della cuoca amatoriale Dorella nei confronti di Antonino Cannavacciuolo. Ed ecco la reazione dello Chef. Oltre alla prova in esterna con il Parmigiano Reggiano, nella puntata del 1° gennaio, focus sul Green con Chiara Pavan e l’insalata liquida di Cannavacciuolo. Barbieri, Cannavacciuolo e Locatelli riaccolgono la chef per inaugurare le inedite Green Mystery Box (con Green Pin), poi sfida con 50 casari a Rivalta (Parma) nella terra del formaggio più amato della cucina italiana. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - L'anno nuovo di MasterChef Italia si apre con la dichiarazione d'amore di una cuoca a Cannavacciuolo: ecco la reazione dello chef. Su Amica.it

Leggi anche: “Mi sto innamorando di lei, i suoi occhi sono profondi”: a MasterChef Italia la dichiarazione di Dorella per Antonino Cannavacciuolo – IL VIDEO

Leggi anche: Il figlio di Cannavacciuolo vuole seguire le orme del padre: c’è una cosa che lo chef di Masterchef gli ha detto

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Masterchef Italia 15: i TOP e i FLOP della puntata di Capodanno; MasterChef Italia, il 2026 parte con sfide green e Parmigiano; MasterChef inizia il 2026 in esterna: scaletta e anticipazioni della puntata di oggi 1 gennaio; Masterchef Italia, stasera inizia la sfida: si comincia da un antipasto che vale oro, anticipazioni.

MasterChef Italia 15, Capodanno tra green e tradizione: due eliminazioni e sfide decisive - Il nuovo anno si apre all’insegna della sostenibilità, della tecnica e della grande tradizione italiana nella cucina di MasterChef Italia. msn.com