L' anno nuovo di MasterChef Italia si apre con la dichiarazione d' amore di una cuoca a Cannavacciuolo | ecco la reazione dello chef Su Amicait
Durante la prima prova in esterna di MasterChef Italia, Dorella, una delle concorrenti, sorprende tutti con una dichiarazione d’amore rivolta ad Antonino Cannavacciuolo. La scena, ricca di emozioni, ha catturato l’attenzione degli spettatori e suscita curiosità sulla reazione dello chef. Questo episodio segna l’inizio di una nuova stagione, offrendo un momento inaspettato che evidenzia il lato umano dei protagonisti del programma.
Nel bel mezzo della prima prova in esterna di MasterChef Italia arriva l’inattesa dichiarazione d’amore, con tanto di parole piene di romanticismo, da parte della cuoca amatoriale Dorella nei confronti di Antonino Cannavacciuolo. Ed ecco la reazione dello Chef. Oltre alla prova in esterna con il Parmigiano Reggiano, nella puntata del 1° gennaio, focus sul Green con Chiara Pavan e l’insalata liquida di Cannavacciuolo. Barbieri, Cannavacciuolo e Locatelli riaccolgono la chef per inaugurare le inedite Green Mystery Box (con Green Pin), poi sfida con 50 casari a Rivalta (Parma) nella terra del formaggio più amato della cucina italiana. 🔗 Leggi su Amica.it
