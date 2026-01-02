L’anno inizia con 3 fiocchi rosa Al Policlinico nascite record

All'inizio dell'anno, il Policlinico di Sassuolo registra un record di nascite, con tre neonati nati in poche ore. La prima è Sofia, venuta al mondo alle 2.47 di ieri mattina, segnando un momento speciale per la provincia di Modena. Un dato che riflette l'andamento delle nascite nel territorio e l'importanza dell'ospedale come punto di riferimento per le famiglie.

È Sofia, venuta alla luce alle 2.47 di ieri all’ospedale di Sassuolo, la prima nata nella provincia modenese. Anche all’ospedale di Carpi – dove Camelia è stata partorita alle 5.43 – e al Policlinico di Modena i primi fiocchi dell’anno sono rosa. "Abbiamo inaugurato il 2026 con una bimba, Ginevra, che è nata alle 3.46 con un parto spontaneo. La mamma e la bimba stanno bene e sono molto felici. A seguire è nato un maschietto, Samuele, alle 4.13", racconta Laura Giusti, ostetrica del Policlinico da 16 anni. "Un primo dell’anno indimenticabile, con il botto – afferma Debora, mamma di Ginevra –. È la mia prima figlia. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

