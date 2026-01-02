Lang sacrificabile col saldo zero | idea Laurentié

L'articolo analizza le possibilità di mercato del Napoli a gennaio, con particolare attenzione alla limitazione del saldo zero. La proposta di cedere Lang, considerato sacrificabile, e l'ipotesi di un intervento su Laurentié sono al centro delle riflessioni, evidenziando le strategie e le scelte del club in un contesto di restrizioni finanziarie.

Il mercato di gennaio del Napoli resta condizionato dal vincolo del saldo zero e impone riflessioni non scontate.

