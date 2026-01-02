Noa Lang potrebbe lasciare Napoli durante questa finestra di mercato invernale, con l'interesse di trasferirsi altrove per trovare più opportunità di gioco. Tuttavia, al momento non sono state ricevute offerte ufficiali dal Galatasaray o da altri club. La situazione resta in evoluzione, e si attendono sviluppi nei prossimi giorni.

Noa Lang potrebbe lasciare Napoli in questa sessione di mercato invernale per trovare maggiore spazio altrove. La situazione di mercato di Lang. Su YouTube Fabrizio Romano ha dichiarato: « Da quel che mi risulta, c’è la possibilità che Lang lasci il Napoli in questo mese. E’ una situazione calda quella che riguarda l’esterno, questi primi mesi Lang ha avuto un po’ di problemi a Napoli. Tra lui e Conte ci sono stati momenti non facilissimi nella gestione; per questo la possibilità che vada via a gennaio non è esclusa. Serve tuttavia l’offerta giusta. La Turchia è una destinazione interessante da seguire, ma con il Galatasaray ad oggi non si è mosso nulla di concreto. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Lang potrebbe andare via da Napoli, ma ancora nessuna offerta ufficiale dal Galatasaray

Leggi anche: Lang piace al Galatasaray, potrebbe aprire le porte a Lau­ren­tié

Leggi anche: Napoli, Noa Lang potrebbe ancora partire dalla panchina: Elmas in pole per la partita col Lecce?

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Lang, nessun riscontro su una possibile cessione: la posizione del Napoli – Sky; Il Mattino - Il Galatasaray piomba su Noa Lang: trattativa veloce per sbloccare il mercato, Conte chiede un sostituto; Mazzocchi può andare via in cambio di un nuovo rinforzo a destra; Paganini: “Il Napoli può andare su Chiesa! Resta la concorrenza della Juve”.

Armand Lurienté potrebbe essere l'obiettivo per l'attacco del Napoli Come riporta l'edizione odierna del Corriere della Sera, in caso di cessione di Noa Lang, il Napoli potrebbe puntare sull'esterno francese classe '98 del Sassuolo #Laurienté #SSCNapo - facebook.com facebook

Armand Lurienté potrebbe essere l'obiettivo per l'attacco del Napoli Come riporta l'edizione odierna del Corriere della Sera, in caso di cessione di Noa Lang, il Napoli potrebbe puntare sull'esterno francese classe '98 del Sassuolo #Laurienté #SSCNapo x.com