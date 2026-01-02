L’andamento di Borsa italiana e spread oggi 2 gennaio 2026

L’andamento della Borsa italiana e dello spread oggi, 2 gennaio 2026, riflette l’avvio delle negoziazioni nel nuovo anno. Dopo la pausa di Capodanno, i mercati globali riprendono le attività, offrendo un quadro iniziale delle tendenze e delle condizioni economiche in vista dei prossimi mesi. Questo primo aggiornamento aiuta a comprendere i movimenti principali e le eventuali criticità di mercato.

Archiviata la pausa di Capodanno, i mercati globali salutano il 2026 con la prima seduta dell’anno nuovo. Cresce l’attesa per l’apertura della Borsa italiana e dello spread tra Btp e Bund tedeschi. Milano, martedì 30 dicembre 2025, ha terminato l’anno sfiorando i 45 mila punti. Le quotazioni di Borsa italiana e spread. 🔗 Leggi su Lettera43.it

