L’analisi di Confindustria Il peso dei dazi la speranza di pace
L’analisi di Confindustria Toscana Nord esamina il 2026, evidenziando i fattori di preoccupazione legati ai dazi e le opportunità di ripresa. La nota della presidente Fabia Romagnoli riflette sui risultati dell’anno passato, sottolineando le criticità e i segnali di speranza. Un’analisi sobria e equilibrata, che mira a offrire una panoramica chiara sulla situazione economica, auspicando un nuovo anno di progresso e stabilità.
Il 2026 fra motivi di speranza e giustificate preoccupazioni: ecco il pensiero di Confidustria Toscana Nord che attraverso una nota della sua presidente Fabia Romagnoli analizza l’anno appena concluso, le sue criticità, ma anche i suoi segnali di ripresa che ci si augura trovino slancio nel nuovo anno. "Si è appena concluso un anno – scrive Romagnoli – giubilare e dedicato alla speranza. A livello globale, una pace urgente e stabile è la priorità assoluta: dal punto di vista umano in primo luogo, ma anche in ottica economica. Un obiettivo che ancora sfugge, nonostante sforzi intensi di diplomazia e politica: ma non è utopistico auspicare che il 2026 sia l’anno della soluzione per il conflitto in Ucraina e per un assetto più equilibrato e solido in Medio Oriente, confidando che vengano scongiurate aperture di nuovi fronti. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Leggi anche: Classificazione dei dazi Usa: l'evento di Confindustria per le imprese
Leggi anche: Con il concerto dei “Musicisti per la pace”, appuntamento in musica e speranza al Palazzo del Turismo
L’analisi di Confindustria. Il peso dei dazi, la speranza di pace - La presidente Romagnoli analizza l’anno appena concluso, le sue criticità, ma anche i suoi segnali di ripresa che ci si augura trovino slancio nel nuovo anno. lanazione.it
Confindustria, imprese in difficoltà per i dazi: nel medio periodo export negli Usa giù di 16,5 miliardi - Nel medio periodo i dazi americani potrebbero ridurre le vendite italiane negli Usa di circa 16,5 miliardi (rispetto a uno scenario senza tariffe), pari al 2,7% dell'export totale. corriere.it
Confindustria: i dazi abbattono l’export italiano verso gli Usa. Nel medio periodo vendite giù di 16,5 miliardi - La recente tregua tra Israele e Palestina attenua l’incertezza e il rientro del prezzo del petrolio abbassa i costi. ilsole24ore.com
L’analisi della situazione tracciata da Andrea Pizzardi, vicepresidente di Confindustria Emilia Area Centro - facebook.com facebook
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.