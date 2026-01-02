Lampedusa più vicina alla capitale | prolungati i collegamenti aerei con Fiumicino

Il sindaco di Lampedusa, Filippo Mannino, ha comunicato il prolungamento dei collegamenti aerei diretti tra Roma Fiumicino e l’isola, grazie a Wizz Air. I voli saranno disponibili da fine marzo a fine ottobre, facilitando così gli spostamenti tra la capitale e Lampedusa. Questa novità mira a migliorare l’accessibilità dell’isola durante tutta la stagione estiva.

