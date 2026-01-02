L’altra faccia della festa Pestato un 19enne Volontario ferito in piazza da un petardo
Durante una festa in piazza, un giovane di 19 anni è stato aggredito da un gruppo di ragazzi stranieri, che lo hanno colpito con calci e pugni. L'aggressione ha causato il suo trasferimento in ospedale. Questo episodio evidenzia le problematiche legate alla sicurezza durante eventi pubblici, richiedendo attenzione e interventi mirati per prevenire simili situazioni in futuro.
Accerchiato da un gruppetto di giovani stranieri e colpito con calci e pugni, è finito all’ospedale un 19enne. Poi malori per il troppo alcol tra giovanissimi, nell’entroterra maceratese e cassonetti in fiamme per i botti dopo la mezzanotte in tutta la provincia. In piazza XX Settembre, a Civitanova, l’esplosione di un petardo ha ferito il coordinatore della Protezione Civile, Alberto Conca. È il bilancio della notte dell’ultimo dell’anno, dalla costa e all’entroterra. A Civitanova, sono stati sei gli interventi della Croce Verde, prima e dopo la mezzanotte. In piazza, dove era in corso lo spettacolo musicale, l’equipaggio ha soccorso una donna che ha accusato un malore e un’altra che, invece, è caduta a faccia avanti e ha riportato ferite al volto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
