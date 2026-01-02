L’albero realizzato da Carta del Cuore
Ecco l’albero realizzato dall’associazione " Carta del Cuore " all’oratorio del Gonfalone. Ci sono ancora due settimane per raggiungere lo scrigno d’arte a due passi dalla chiesa di San Benedetto. Il sodalizio, nato con il patrocinio del Comune di Fabriano che si occupa di valorizzare la carta di Fabriano, vuole ridare significato al prezioso manufatto che ha fatto conoscere la città in tutto il mondo. "L’invito per le festività, rivolto a tutti, fabrianesi e turisti che in questi giorni raggiungeranno il centro o entreranno a vedere la mostra dei presepi è quello di recarsi presso l’albero del Cuore e lasciare il proprio pensiero nel libro-dediche condividendo il proprio messaggio di affetto e speranza" fanno sapere Federico Uncini e Sandro Tiberi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
? FACCIO L’ALBERO DI NATALE CON MAMMA PER LA PRIMA VOLTA! ? *emozionante* #Vlogmas #8
Albero di Natale agricolo realizzato il 26/12/25 dai Trattoristi di Lavello (PZ) . Auguri a tutti! #NewsAgricoltura - facebook.com facebook
A Tortoreto il tradizionale albero di Natale realizzato con i trattori dei nostri agricoltori. Uno spettacolo organizzato da Pierluigi Guercioni. Francesco Alberti x.com
