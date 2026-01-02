’L’Albero del Mondo’ da primo premio

Nella biblioteca Chelliana si è tenuta la presentazione del progetto triennale ’Storia - Sportelli Territoriali per l’Orientamento, l’Integrazione e l’Accoglienza’. Tra i riconoscimenti, ’L’Albero del Mondo’ ha ricevuto il primo premio, evidenziando l’importanza di iniziative volte a favorire l’integrazione e il sostegno territoriale. L’evento ha illustrato gli obiettivi e le attività previste dal progetto, sottolineando l’impegno della comunità nel promu

Nella biblioteca Chelliana si è svolta la presentazione del progetto triennale ’Storia - Sportelli Territoriali per l’Orientamento, l’Integrazione e l’Accoglienza’. Il progetto, che vede come capofila il Coeso in partenariato con l’ Isis Leopoldo II di Lorena, mira a potenziare i servizi territoriali per i cittadini di Paesi Terzi, facilitandone l’accesso e garantendo risposte personalizzate. L’iniziativa si concentra sul rafforzamento della governance e della rete territoriale e sulla formazione degli operatori. Un punto cardine è il rafforzamento del servizio informativo tramite l’attivazione di sportelli di prossimità in contesti strategici come le scuole partner e le aree periferiche. 🔗 Leggi su Lanazione.it

