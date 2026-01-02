’L’Albero del Mondo’ da primo premio

Nella biblioteca Chelliana si è tenuta la presentazione del progetto triennale ’Storia - Sportelli Territoriali per l’Orientamento, l’Integrazione e l’Accoglienza’. Tra i riconoscimenti, ’L’Albero del Mondo’ ha ricevuto il primo premio, evidenziando l’importanza di iniziative volte a favorire l’integrazione e il sostegno territoriale. L’evento ha illustrato gli obiettivi e le attività previste dal progetto, sottolineando l’impegno della comunità nel promu

Nella biblioteca Chelliana si è svolta la presentazione del progetto triennale ’Storia - Sportelli Territoriali per l’Orientamento, l’Integrazione e l’Accoglienza’. Il progetto, che vede come capofila il Coeso in partenariato con l’ Isis Leopoldo II di Lorena, mira a potenziare i servizi territoriali per i cittadini di Paesi Terzi, facilitandone l’accesso e garantendo risposte personalizzate. L’iniziativa si concentra sul rafforzamento della governance e della rete territoriale e sulla formazione degli operatori. Un punto cardine è il rafforzamento del servizio informativo tramite l’attivazione di sportelli di prossimità in contesti strategici come le scuole partner e le aree periferiche. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - ’L’Albero del Mondo’ da primo premio Leggi anche: L’Albero di Natale più grande del mondo si accende: Gubbio e il messaggio di pace al mondo Leggi anche: Jannik Sinner vota da giudice con tutti i numeri 1 del mondo: assegnato il premio rivelazione dell’anno Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. L'ALBERO DI NATALE IN CERAMICA PIÙ GRANDE DEL MONDO!! Oltre 20 articoli sui giornali online, una bellissima pagina sul Corriere dell’Umbria, che ringrazio sinceramente per l’attenzione e la sensibilità e una visibilità che parla da sola. I fatti, come se - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.