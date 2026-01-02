Lagastrello | Un anno importante per i lavori

Di recente si è conclusa l’ultima seduta del Consiglio Direttivo 2025 del Parco Nazionale Appennino Tosco-Emiliano. Questo organismo di indirizzo e controllo politico-amministrativo ha discusso le principali linee guida per il prossimo anno, segnando un momento importante per lo sviluppo e la gestione dell’area protetta.

Si è svolta nei giorni scorsi l’ultima seduta del Consiglio Direttivo 2025 del Parco Nazionale Appennino Tosco-Emiliano, l’organo di indirizzo e controllo politico-amministrativo che guida le principali scelte strategiche dell’area protetta. Presieduto da Fausto Giovanelli (in foto), presidente dell’Ente, il Consiglio ha affrontato temi importanti per la tutela e la valorizzazione del territorio montano dell’Appennino tosco-emiliano, confermando l’impegno dell’Ente nel promuovere le iniziative relative alla sostenibilità ambientale, al turismo consapevole e responsabile oltre alla stretta ed operativa collaborazione con le comunità locali, i comuni e altri diversi soggetti presenti sul territorio tra cui l’Enel e i Vigili del Fuoco. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

