L’aerodinamica della Skoda Fabia RS Rally2 spiegata

L’aerodinamica della Škoda Fabia RS Rally2 è il risultato di un’attenta progettazione che combina simulazioni CFD e test in galleria del vento. Questo approccio permette di ottimizzare le prestazioni del veicolo, migliorando stabilità e efficienza in gara. La cura nei dettagli aerodinamici contribuisce a garantire un equilibrio tra velocità e controllo, elementi fondamentali per il successo nel rally.

La Škoda Fabia RS Rally2 unisce versatilità e prestazioni grazie a un'aerodinamica sviluppata con simulazioni CFD e test in galleria del vento. Gli ingegneri di Škoda ottimizzano resistenza e deportanza per garantire massima efficienza su ogni superficie. Le soluzioni studiate in galleria vengono poi verificate sul campo. La Škoda Fabia RS Rally2 vanta un'aerodinamica sofisticata .

