Lâ€™ho vista bruciare Crans-Montana il fidanzato di Eleonora rompe il silenzio

Eleonora, 29 anni, e il suo fidanzato Filippo, 24 anni, avevano deciso di trascorrere il Capodanno a Crans-Montana, una nota località svizzera. Dopo un momento di convivialità con amici, si sono trovati coinvolti in una vicenda drammatica. Di recente, Filippo ha deciso di rompere il silenzio, raccontando i dettagli di quanto accaduto durante quella serata.

Eleonora, 29 anni, aveva scelto di salutare lâ€™arrivo del nuovo anno insieme al fidanzato Filippo, 24 anni, e a un gruppo di amici nella rinomata localitÃ svizzera di Crans-Montana. Una serata iniziata come tante altre, tra musica e festeggiamenti, si Ã¨ trasformata in pochi istanti in un incubo quando la giovane Ã¨ rimasta intrappolata nellâ€™incendio che ha devastato il locale Â«Le ConstellationÂ». Oggi Eleonora Ã¨ ricoverata in condizioni critiche allâ€™ospedale Niguarda di Milano, dove Ã¨ stata trasferita nel pomeriggio del primo gennaio. Accanto a lei ci sono i genitori e Filippo, che non lâ€™ha mai lasciata sola e ha ricostruito quei momenti drammatici con parole ancora cariche di shock. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - “Lâ€™ho vista bruciare”. Crans-Montana, il fidanzato di Eleonora rompe il silenzio Leggi anche: “L’ho vista bruciare”. Crans-Montana, il fidanzato di Eleonora rompe il silenzio Leggi anche: Crans-Montana, il fidanzato di una italiana ferita: “L’ho vista bruciare, intorno a noi l’inferno” Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Buongiorno amici e parenti Ultima domenica dell’anno Scappatina a Torino Personalmente non vedo l’ora di bruciare il 2025 ed augurarci di un 2026 migliore su tutti i punti di vista Brindiamo alla vita ed ad un 2026 che sappia dare le risposte che o - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.