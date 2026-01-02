Lâ€™ho vista bruciare Crans-Montana il fidanzato di Eleonora rompe il silenzio

Da thesocialpost.it 2 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Eleonora, 29 anni, e il suo fidanzato Filippo, 24 anni, avevano deciso di trascorrere il Capodanno a Crans-Montana, una nota località svizzera. Dopo un momento di convivialità con amici, si sono trovati coinvolti in una vicenda drammatica. Di recente, Filippo ha deciso di rompere il silenzio, raccontando i dettagli di quanto accaduto durante quella serata.

Eleonora, 29 anni, aveva scelto di salutare lâ€™arrivo del nuovo anno insieme al fidanzato Filippo, 24 anni, e a un gruppo di amici nella rinomata localitÃ  svizzera di Crans-Montana. Una serata iniziata come tante altre, tra musica e festeggiamenti, si Ã¨ trasformata in pochi istanti in un incubo quando la giovane Ã¨ rimasta intrappolata nellâ€™incendio che ha devastato il locale Â«Le ConstellationÂ». Oggi Eleonora Ã¨ ricoverata in condizioni critiche allâ€™ospedale Niguarda di Milano, dove Ã¨ stata trasferita nel pomeriggio del primo gennaio. Accanto a lei ci sono i genitori e Filippo, che non lâ€™ha mai lasciata sola e ha ricostruito quei momenti drammatici con parole ancora cariche di shock. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

l22683648482ho vista bruciare crans montana il fidanzato di eleonora rompe il silenzio

© Thesocialpost.it - “Lâ€™ho vista bruciare”. Crans-Montana, il fidanzato di Eleonora rompe il silenzio

Leggi anche: “L’ho vista bruciare”. Crans-Montana, il fidanzato di Eleonora rompe il silenzio

Leggi anche: Crans-Montana, il fidanzato di una italiana ferita: “L’ho vista bruciare, intorno a noi l’inferno”

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.