Laboratori incontri visite guidate | un programma per le feste alla Gamec

La Gamec di Bergamo propone durante le feste un programma di attività gratuite, tra laboratori, incontri e visite guidate. Fino alla conclusione del quinto ciclo del progetto

Tante le attività gratuite proposte dalla Galleria d’Arte Moderna e Contemporanea di Bergamo durante le Feste e fino alla chiusura del quinto e ultimo ciclo del programma Pensare come una montagna: percorsi sensoriali, laboratori, attività per famiglie e approfondimenti tematici permetteranno di scoprire le opere in museo e i progetti artistici sul territorio. Sabato 3 gennaio la scultura Mother of Millions di Gaia Fugazza, ispirata a una pianta che genera nuovi germogli dalle proprie foglie e che esplora il legame tra il mondo vegetale e quello umano, sarà eccezionalmente visitabile dalle 13 alle 16 nella Stalla Gherba di Sottochiesa. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

