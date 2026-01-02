La Zenith è campione d’inverno in Eccellenza | Dobbiamo tornare nell’Olimpo della serie D

La Zenith si è laureata campione d’inverno in Eccellenza, segnando un traguardo importante nel percorso della squadra. Con l’obiettivo di tornare nel massimo campionato della Serie D, la società guarda avanti con fiducia. Il 2025 si è concluso positivamente, e si spera che il 2026 porti ulteriori successi e soddisfazioni per tutta la famiglia Zenith Prato.

"Un 2025 straordinario si è appena chiuso. Spero davvero che il 2026 riservi altre soddisfazioni e sorprese alla grande famiglia Zenith Prato". Parla con orgoglio della sua creatura Carmine Valentini, presidente del sodalizio di via del Purgatorio, al quale abbiamo chiesto di fare un bilancio in particolare della prima squadra, che attualmente ha chiuso da campione di inverno (in coabitazione con la Lucchese) il girone A di Eccellenza e che al termine della scorsa stagione aveva ottenuto, sul campo, la salvezza in serie D, salvo poi retrocedere per i vari punti di penalizzazione incassati a causa del tesseramento ritenuto irregolare del difensore Tempestini.

