La vostra auto è stata usata per una rapina e si fanno consegnare diecimila euro di gioielli
Due giovani di 17 e 19 anni sono stati accusati di aver truffato una coppia di anziani di Terni, 85 e 86 anni, con un raggiro che coinvolgeva la falsa accusa di aver utilizzato la loro auto per una rapina ai danni di una gioielleria. La vittima, convinta dell’accaduto, ha consegnato loro diecimila euro in gioielli. La vicenda rappresenta un esempio di truffa che sfrutta la paura e la vulnerabilità degli anziani.
Hanno 17 e 19 anni e sono accusati di avere truffato una coppia di anziani di Terni. Stavolta, il tranello non era quello del finto incidente, perché al telefono avrebbero raccontato ai coniugi – di 85 e 86 anni – che la loro auto era stata usata per rapinare una gioielleria. E che di lì a poco. 🔗 Leggi su Ternitoday.it
