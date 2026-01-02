La vostra auto è stata usata per una rapina e si fanno consegnare diecimila euro di gioielli

Due giovani di 17 e 19 anni sono stati accusati di aver truffato una coppia di anziani di Terni, 85 e 86 anni, con un raggiro che coinvolgeva la falsa accusa di aver utilizzato la loro auto per una rapina ai danni di una gioielleria. La vittima, convinta dell’accaduto, ha consegnato loro diecimila euro in gioielli. La vicenda rappresenta un esempio di truffa che sfrutta la paura e la vulnerabilità degli anziani.

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.