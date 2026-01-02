La visita del sindaco Taddeo ai piccoli nati all’ospedale di Formia

Questa mattina, il sindaco Gianluca Taddeo ha visitato i neonati appena nati nel reparto di Ostetricia e Ginecologia dell’ospedale Dono Svizzero di Formia. Durante la visita, ha consegnato a ciascun bambino una tutina come segno di benvenuto e augurio. Ha inoltre ringraziato il personale sanitario per il loro impegno, riconoscendo il ruolo fondamentale svolto nella cura e nel supporto alle famiglie.

C'è stata questa mattina all'ospedale Dono Svizzero di Formia, nel reparto Ostetricia e Ginecologia, la visita ai piccoli nati da parte del sindaco Gianluca Taddeo che ha regalato loro una tutina, "come segno di benvenuto e di augurio", mentre a tutto il personale sanitario ha espresso la.

