La vera prevenzione al di là di Big Pharma
La vera prevenzione va oltre l’uso esclusivo di farmaci e esami diagnostici. Secondo quattro esperti, è fondamentale considerare aspetti come lo stile di vita, l’alimentazione e l’infiammazione cronica, spesso trascurati dalla medicina moderna. Solo adottando un approccio più completo si può migliorare la salute e prevenire le malattie in modo efficace e duraturo.
Quattro esperti indicano la via per aggiustare le derive nefaste della medicina: si è ridotto tutto a farmaci ed esami strumentali (spesso sbagliati o inutili), dicono, ignorando fattori decisivi come lo stile di vita, l’alimentazione e l’infiammazione cronica. 🔗 Leggi su Laverita.info
