La vera prevenzione al di là di Big Pharma

Da laverita.info 2 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La vera prevenzione va oltre l’uso esclusivo di farmaci e esami diagnostici. Secondo quattro esperti, è fondamentale considerare aspetti come lo stile di vita, l’alimentazione e l’infiammazione cronica, spesso trascurati dalla medicina moderna. Solo adottando un approccio più completo si può migliorare la salute e prevenire le malattie in modo efficace e duraturo.

Quattro esperti indicano la via per aggiustare le derive nefaste della medicina: si è ridotto tutto a farmaci ed esami strumentali (spesso sbagliati o inutili), dicono, ignorando fattori decisivi come lo stile di vita, l’alimentazione e l’infiammazione cronica. 🔗 Leggi su Laverita.info

la vera prevenzione al di l224 di big pharma

© Laverita.info - La vera prevenzione al di là di Big Pharma

Leggi anche: Con l’iper prevenzione Big Pharma si assicura il mercato dei non malati

Leggi anche: Covid, Malan: “Con la commissione scoperti fatti enormi”. Kennedy Jr: “Con Trump mai più medici al servizio di Big-Pharma”

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.