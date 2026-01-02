La vera prevenzione al di là di Big Pharma

La vera prevenzione va oltre l’uso esclusivo di farmaci e esami diagnostici. Secondo quattro esperti, è fondamentale considerare aspetti come lo stile di vita, l’alimentazione e l’infiammazione cronica, spesso trascurati dalla medicina moderna. Solo adottando un approccio più completo si può migliorare la salute e prevenire le malattie in modo efficace e duraturo.

