La tragedia a Cras-Montana cambia la programmazione Rai | ecco tutti gli aggiornamenti

A seguito della tragedia di Crans-Montana, la programmazione della Rai è stata modificata per dedicare maggiore spazio agli aggiornamenti e alle notizie sull’evento. Questa decisione mira a fornire un'informazione tempestiva e accurata su quanto accaduto, coinvolgendo anche cittadini italiani tra le vittime, i feriti e i dispersi. Di seguito si trovano tutti gli aggiornamenti e le variazioni della programmazione.

Doverosi cambi di palinsesto e programmazione dedicata per seguire gli sviluppi della tragedia di Crans-Montana, che vede coinvolti anche diversi italiani tra morti, feriti e dispersi. Su Rai 1 gli aggiornamenti in diretta nelle edizioni del Tg1, con le trasmissioni Uno Mattina News, Uno Mattina, Storie Italiane, con i collegamenti dal luogo della tragedia, ospedali e unità di crisi della Farnesina. Questa mattina su Rai 2 andrà in onda uno speciale del Tg2 dalle 10:10 alle 11 e nel pomeriggio una edizione dalle 17:50 alle 18:35, anche nella lingua dei segni. Il Tg3 proporrà invece uno speciale Fuori Tg dopo il Tg delle 12.

Strage di Crans-Montana, chi sono i ragazzi italiani dispersi - Il ministro Tajani ha annunciato l’arrivo in Svizzera della polizia scientifica italiana per supportare le operazioni di identificazione delle vittime. vanityfair.it

Strage Crans-Montana, l'inviato Guy Chiappaventi (TG La7) scoppia a piangere in diretta: "Vi prego di scusarmi ", video - Guy Chiappaventi in lacrime in diretta al Tg La7 mentre racconta l’incendio di Crans- libero.it

TRAGEDIA A CAPODANNO: 10 MORTI E 15 FERITI: URLA DI PAURA, ECCO IL VIDEO SHOCK.

Cras Montana, parla il capo della polizia cantonale: «È una tragedia senza precedenti» x.com

Non ho mai creduto al luogo fiabesco, al Paese perfetto, allo Stato ordinato, alla linda, pacifica, neutrale Svizzera. La tragedia di #CransMontana non brucia un mito, perché semplicemente non esiste. L'editoriale di #MarioSechi - facebook.com facebook

