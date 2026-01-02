La telefonata di Jessica Moretti ‘padrona’ di Crans-Montana | Sono ustionata a un braccio qui attorno è l’inferno

Roma – “Aiuto, qui è un inferno. Io sono ustionata a un braccio, ma attorno è una tragedia”. Sono le parole che Jessica Moretti, titolare con il marito Jacques de Le Constellation, ha pronunciato al telefono poco dopo l’incendio che ha distrutto il bar discoteca facendo decine di morti la notte di Capodanno. Jessica le ha dette a un amico, Jean-Thomas Filippini, musicista, che talvolta si esibiva nel locale e che ha cercato di mettersi in contatto con lei non appena venuto a conoscenza dell’accaduto. Mourners gather near the site of a fire that ripped through a bar during New Year's Eve celebrations in the Alpine ski resort town of Crans-Montanal killing around 40 people and injuring more than 100 others, in Crans-Montana on January 2, 2026. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - La telefonata di Jessica Moretti, ‘padrona’ di Crans-Montana: “Sono ustionata a un braccio, qui attorno è l’inferno” Leggi anche: Jessica e Jacques Moretti, la coppia francese che gestisce il bar di Crans-Montana: la donna ustionata a un braccio Leggi anche: Jessica e Jacques Moretti, chi sono i proprietari (già salvi) del locale di Crans-Montana La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. La telefonata di Jessica Moretti, ‘padrona’ di Crans-Montana: “Sono ustionata a un braccio, qui attorno è l’inferno” - Strage di Capodanno, chi sono gli imprenditori francesi Jacques e Jessica Moretti, titolari del locale Le Constellation: la coppia gestisce altre due strutture. quotidiano.net

