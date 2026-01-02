La tavola di Capodanno ' parla' pugliese | 1.5 milioni di bottiglie di spumante prodotte export in crescita
La produzione di spumante pugliese, con circa 1,5 milioni di bottiglie all’anno, continua a crescere, confermando il ruolo di questa regione nel settore. Un settore in evoluzione che vede un aumento anche nell’export, rendendo lo spumante pugliese una scelta sempre più diffusa per i brindisi di fine anno. La tradizione e la qualità si uniscono in un mercato in espansione, sottolineando il valore della produzione locale.
Per i brindisi di fine anno esi stappa sempre più spesso uno spumante rigorosamente Made in Puglia, una crescita costante che si traduce in circa 1,5 milioni di bottiglie prodotte all'anno, a conferma di un comparto dinamico e in piena evoluzione. A sottolinearlo è Coldiretti Puglia: "La scelta.
