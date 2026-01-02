La Tari va sostituita con la tariffa puntuale

La Tariffa Rifiuti (TARI) sta progressivamente lasciando il passo alla tariffa puntuale, un sistema più preciso e sostenibile. Il porta a porta, pur restando uno dei metodi più efficaci per la gestione dei rifiuti, si arricchisce oggi di tecnologie avanzate che migliorano l’efficienza e riducono il disagio di sacchetti abbandonati in strada. Un’evoluzione che mira a rendere più responsabile e ordinata la raccolta differenziata.

"Il porta a porta è ancora, uno dei migliori sistemi "democratici" per poter arrivare a risultati di grande eccellenza, ma oggi ci sono tecnologie ed esperienze che hanno fatto evolvere la raccolta, evitando l'odiosa presenza durante tutta la settimana di sacchetti lungo le vie della città. Va avviato un percorso che punti a sostituire l'attuale obsoleto calcolo della Tari con la tariffa puntuale, che modifica il vecchio calcolo con criteri premianti per chi produce meno indifferenziato e una buona qualità delle matrici differenziabili". Così Carlo Migliorelli di Strada Comune, ex assessore provinciale, interviene sul tema dei rifiuti, sottolineando che "nel bilancio consuntivo 2024 del Cosmari si evidenzia una situazione creditizia nei confronti dei Comuni di 24.

