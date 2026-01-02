La strage di ragazzi a Capodanno il regalo di Trump a Meloni il bollettino dei botti e le altre notizie da sapere per iniziare la giornata

Buongiorno e benvenuti a Start, la rassegna delle notizie più importanti per iniziare la giornata. Oggi, venerdì 2 gennaio 2026, vi aggiornano sugli eventi recenti, tra cui la tragica strage di ragazzi a Capodanno, il regalo di Trump a Meloni, e il bilancio dei botti di fine anno. Restate con noi per essere sempre informati con chiarezza e sobrietà.

Strage alla festa di Capodanno, almeno 47 morti e 115 feriti a Crans-Montana. Sei italiani dispersi e 13 in ospedale - Strage ad una festa di Capodanno nella località sciistica svizzera di Crans Montana. ansa.it

In trappola tra le fiamme a Crans-Montana: è strage di ragazzi alla festa in montagna - Almeno 47 i morti e 115 feriti in un locale alla moda in Svizzera: sei italiani dispersi e 13 ricoverati. repubblica.it

In trappola tra le fiamme a Crans-Montana: è strage di ragazzi alla festa in montagna x.com

Quarto Grado. . La strage dei ragazzi: è in corso una cooperazione internazionale tra Italia e Svizzera. La Liguria ha inviato unità specialistiche di medici che curano le ustioni. #QuartoGrado - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.