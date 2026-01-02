La strage di ragazzi a Capodanno il regalo di Trump a Meloni il bollettino dei botti e le altre notizie da sapere per iniziare la giornata
Buongiorno e buon anno dalla redazione di Today.it. Ecco Start, le notizie da sapere per iniziare la giornata: oggi è venerdì 2 gennaio 2026.LA STRAGE DI CAPODANNO. Prima un incendio, poi un'esplosione. Cosa sia successo la notte di Capodanno al lounge bar Le Constellation di Crans-Montana. 🔗 Leggi su Today.it
Strage alla festa di Capodanno, almeno 47 morti tra le fiamme a Crans-Montana. Sei italiani dispersi e 13 in ospedale - Riguardo ai feriti, l'ultimo bilancio diffuso in serata è di 13 ragazzi ricoverati in ospedale: 2 sedicenni e una ragazza di 30 anni sono stati trasferiti al Niguarda di Milano, con ustioni sul 30- ansa.it
In trappola tra le fiamme a Crans-Montana: è strage di ragazzi alla festa in montagna - Almeno 47 i morti e 115 feriti in un locale alla moda in Svizzera: sei italiani dispersi e 13 ricoverati. repubblica.it
Quarto Grado. . La strage dei ragazzi: è in corso una cooperazione internazionale tra Italia e Svizzera. La Liguria ha inviato unità specialistiche di medici che curano le ustioni. #QuartoGrado - facebook.com facebook
