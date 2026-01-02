La strage di Crans Montana e cosa ci aspetta nel 2026

La strage di Crans Montana ha causato 47 vittime, tra cui giovani italiani. Mentre il 2026 inizia con questa tragedia, il panorama globale resta segnato da crisi e diritti negati, da Gaza all’Ucraina, passando per i migranti nel Mediterraneo. Un quadro che richiede attenzione e riflessione sulle sfide ancora presenti nel mondo.

Strage Crans Montana: 47 morti, coinvolti giovani italiani. Il 2026 si apre con una strage ma nel mondo dominano ancora i diritti negati: da Gaza all'Ucraina fino ad arrivare ai migranti morti nel Mediterraneo. Crans-Montana, esplosioni, fiamme e "flashover": strage di Capodanno, cosa sappiamo. Che cosa sappiamo della strage a Crans-Montana, finora. Crans-Montana, ecco cosa è successo: l'istante immortalato, poi il fuoco inarrestabile, le candele; La strage di Crans-Montana, cos'è successo; Esplosione a Crans-Montana, dalla dinamica dell'incendio alle vittime: cosa sappiamo; Crans-Montana, che cosa è successo nel locale della strage: il fuoco sul soffitto, il flashover, la trappola mortale nel bar. «La temperatura è salita di centinaia di gradi. Crans Montana, cosa è sucesso? Le candele vicino al soffitto, una sola uscita e l'effetto tappo: la ricostruzione della strage - Ci sono parecchie circostanze che restano poco chiare sulla tragedia avvenuta a Crans-Montana.

Le cause della strage di Crans-Montana: la fontanella, il soffitto basso e la scala stretta. «Quando hanno spaccato le finestre per scappare, l'incendio è aumentato di 10 volte» - Le autorità svizzere hanno parlato di «flashover», un fenomeno pericolosissimo, che vede il fuoco propagarsi all’improvviso e con violenza in ambienti chiusi, provocando una o più esplosioni ... msn.com

Crans-Montana, ecco cosa è successo: l'istante immortalato, poi il fuoco inarrestabile, le candele - Il countdown, brindisi e poi: "Una carneficina, impossibile scappare dal muro di fuoco": i racconti: "Porta troppo stretta", nei pronto soccorso caos e "odore di bruciato" ... msn.com

Strage a Crans Montana. Un 16enne che era all'interno del locale racconta come ha preso fuoco il soffitto. - facebook.com facebook

Crans-Montana, strage di Capodanno. Media: “A Le Costellation ingresso consentito anche ai minorenni” x.com

