La strage di Capodanno in Svizzera | sei dispersi e tredici feriti sono italiani Morto il 17enne campione di golf Emanuele Galeppini

Nella notte di Capodanno a Crans-Montana, Svizzera, un incendio ha causato una tragedia, con tredici italiani feriti e sei dispersi. Tra le vittime, si conta anche il 17enne campione di golf Emanuele Galeppini. Le autorità svizzere escludono il dolo e non ci sono sospetti al momento. La vicenda rimane sotto indagine, mentre si attendono aggiornamenti sulle condizioni dei feriti e sui dispersi.

Nessun arresto, nessun sospetto identificato. Le autorità svizzere escludono l’ipotesi del dolo per il devastante incendio che nella notte di Capodanno ha distrutto il locale Le Constellation a Crans-Montana, causando la morte di decine di giovani che stavano festeggiando l’arrivo del nuovo anno. A chiarirlo è stata la procuratrice generale del Vallese, Beatrice Pilloud, nel corso di una conferenza. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - La strage di Capodanno in Svizzera: sei dispersi e tredici feriti sono italiani. Morto il 17enne campione di golf Emanuele Galeppini Leggi anche: Sono 47 i morti nella strage di Capodanno in Svizzera, 115 i feriti: “Anche 6 italiani dispersi, altri sono feriti” Leggi anche: Strage in Svizzera. Emanuele Galeppini, 16 anni, è la prima vittima italiana: giocava a golf e viveva a Dubai. Lo zio frena: «Aspettiamo il Dna» Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Svizzera, incendio ed esplosione in bar a Crans-Montana a Capodanno: morti e feriti; Le notizie di giovedì 1° gennaio sulla strage in Svizzera; Crans-Montana: almeno 47 morti, 112 i feriti. Italiani: 2 gravi in Svizzera, 3 al Niguarda - Aggiornamento del 02 Gennaio delle ore 06:36; Strage di Capodanno in Svizzera, 6 gli italiani dispersi e 13 i feriti. Una 16enne milanese in coma. Strage alla festa di Capodanno, almeno 47 morti tra le fiamme a Crans-Montana. Sei italiani dispersi e 13 in ospedale - Riguardo ai feriti, l'ultimo bilancio diffuso in serata è di 13 ragazzi ricoverati in ospedale: 2 sedicenni e una ragazza di 30 anni sono stati trasferiti al Niguarda di Milano, con ustioni sul 30- ansa.it

Strage di Crans-Montana, sono sei gli italiani dispersi: i nomi - Sono ancora sei al momento gli italiani che risultano dispersi a seguito dell’esplosione avvenuta la notte di Capodanno all’interno del locale Le Constellation a Crans- notizie.it

Strage di Capodanno a Crans-Montana. Cause, dinamica, identità delle vittime: cosa sappiamo e cosa no - Un flashover ha devastato il bar Le Constellation durante i festeggiamenti. ilfattoquotidiano.it

?TRAGEDIA CRANS MONTANA: LE TESTIMONIANZE SHOCK DEI SOPRAVVISSUTI ITALIANI

++ Strage di Capodanno in Svizzera - La nota del Ministero sugli italiani coinvolti x.com

++ Strage di Capodanno in Svizzera - La nota del Ministero sugli italiani coinvolti - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.