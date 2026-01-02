La strage di Capodanno in Svizzera | 6 dispersi e 13 feriti sono italiani Morto il 17enne campione di golf Emanuele Galeppini

Durante i festeggiamenti di Capodanno a Crans-Montana, Svizzera, un incendio ha causato la morte di un 17enne italiano, Emanuele Galeppini, e ha lasciato 13 feriti e 6 dispersi. Le autorità hanno escluso l’ipotesi di dolo e non sono stati effettuati arresti. L’incidente ha colpito molti giovani italiani presenti, mentre le indagini continuano per chiarire le cause dell’incendio.

Nessun arresto, nessun sospetto identificato. Le autorità svizzere escludono l’ipotesi del dolo per il devastante incendio che nella notte di Capodanno ha distrutto il locale Le Constellation a Crans-Montana, causando la morte di decine di giovani che stavano festeggiando l’arrivo del nuovo anno. A chiarirlo è stata la procuratrice generale del Vallese, Beatrice Pilloud, nel corso di una conferenza. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - La strage di Capodanno in Svizzera: 6 dispersi e 13 feriti sono italiani. Morto il 17enne campione di golf Emanuele Galeppini Leggi anche: La strage di Capodanno in Svizzera: sei dispersi e tredici feriti sono italiani. Morto il 17enne campione di golf Emanuele Galeppini Leggi anche: Sono 47 i morti nella strage di Capodanno in Svizzera, 115 i feriti: “Anche 6 italiani dispersi, altri sono feriti” Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Strage di Capodanno in Svizzera, 6 gli italiani dispersi e 13 i feriti. Una 16enne milanese in coma; Svizzera, incendio ed esplosione in bar a Crans-Montana a Capodanno: morti e feriti; Crans-Montana, strage di giovani: 47 morti tra le fiamme, 6 italiani dispersi; Crans-Montana: almeno 47 morti, 112 i feriti. Italiani: 2 gravi in Svizzera, 3 al Niguarda - Aggiornamento del 02 Gennaio delle ore 06:36. Strage di Capodanno a Crans-Montana, almeno 47 morti. L’ambasciatore italiano: “6 connazionali dispersi, molti corpi irriconoscibili”, ultime news - Gli aggiornamenti in diretta di oggi, venerdì 2 gennaio 2026, sulla strage di Capodanno a Crans- fanpage.it

Strage a Crans-Montana, almeno 47 morti. Oggi Tajani in SVizzera, Farnesina: "19 italiani coinvolti tra feriti e dispersi", ultime news - Montana, in Svizzera, la notte di Capodanno, dopo che è scoppiato un incendio nel locale "Le Constellation": più di 40 morti e oltre cento feriti gravi, ... fanpage.it

La strage dei ragazzi a Crans-Montana: almeno 47 morti. Chi sono i 6 dispersi italiani. “Trappola di fuoco, solo una scala stretta per scappare” - Incendio nel bar, oltre 110 feriti per lo più giovanissimi nella celebre località sciistica in Svizzera. quotidiano.net

++ Strage di Capodanno in Svizzera - La nota del Ministero sugli italiani coinvolti x.com

++ Strage di Capodanno in Svizzera - La nota del Ministero sugli italiani coinvolti - facebook.com facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.