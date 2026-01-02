La strage dei ragazzi a Crans-Montana | almeno 47 morti Chi sono i dispersi 6 italiani Trappola di fuoco solo una scala stretta per scappare

A Crans-Montana si è verificata una tragica tragedia, con almeno 47 vittime e sei italiani ancora dispersi. L’incidente è stato descritto come una “trappola di fuoco” con un’unica via di fuga, una scala stretta che ha complicato la sicurezza dei presenti. L’intera comunità è sconvolta da quanto accaduto, e le autorità stanno lavorando per chiarire le cause e fornire supporto alle famiglie coinvolte.

dall’inviato a CRANS MONTANA (Svizzera) – “C’est terrible. Terrible”. Daria stringe al petto un piccolo mazzo di fiori. C’era anche lei nell’inferno di Capodanno a Crans-Montana. È riuscita a fuggire in tempo dal rogo in cui sono morti almeno 47 ragazzi e 112 feriti tra cui 13 italiani (5 con ustioni gravi). Sei i connazionali che non si trovano e che potrebbero essere fra le vittime. Lei è salva ma nel pub Le Constellation c’erano anche i suoi amici. Qualcuno non ce l’ha fatta. Qualcun altro è disperso. Gli occhi lucidi, rivolge lo sguardo oltre il nastro di plastica teso dalla polizia per delimitare la Rue Centrale dove s’affaccia il locale della strage. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - La strage dei ragazzi a Crans-Montana: almeno 47 morti. Chi sono i dispersi 6 italiani. “Trappola di fuoco, solo una scala stretta per scappare” Leggi anche: La strage dei ragazzi a Crans-Montana: almeno 47 morti, dispersi 6 italiani. “Trappola di fuoco, solo una scala stretta per scappare” Leggi anche: Strage di giovanissimi nel rogo di Capodanno a Crans-Montana: 47 morti, 115 feriti. Gli inquirenti: «L'unica via d'uscita dal locale era una scala angusta». Tajani: 6 italiani dispersi, 13 ricoverati Chi sono Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Crans-Montana, strage di giovani: 47 morti tra le fiamme, 6 italiani dispersi; Crans-Montana, la strage di Capodanno: “Ho visto ragazzi senza capelli correre tra le fiamme ”; Crans-Montana: almeno 47 morti, 112 i feriti. Italiani: 2 gravi in Svizzera, 3 al Niguarda - Aggiornamento del 01 Gennaio delle ore 23:33; Esplosione a Crans-Montana, dalla dinamica dell'incendio alle vittime: cosa sappiamo. La strage dei ragazzi a Crans-Montana: almeno 47 morti, dispersi 6 italiani. “Trappola di fuoco, solo una scala stretta per scappare” - Incendio nel bar, oltre 110 feriti per lo più giovanissimi nella celebre località sciistica in Svizzera. quotidiano.net

Strage alla festa di Capodanno, almeno 47 morti tra le fiamme a Crans-Montana. Sei italiani dispersi e 13 in ospedale - Riguardo ai feriti, l'ultimo bilancio diffuso in serata è di 13 ragazzi ricoverati in ospedale: 2 sedicenni e una ragazza di 30 anni sono stati trasferiti al Niguarda di Milano, con ustioni sul 30- ansa.it

