La strage degli innocenti
Nel 2025 si è concluso con una tragica perdita, quella di Aurora Livoli a Milano. All'inizio del 2026, ci troviamo di fronte a un'altra grave tragedia, la strage dei giovani a Crans Montana, in Svizzera. Questi eventi ci ricordano l'importanza di riflettere sulla sicurezza e sulla tutela delle persone più vulnerabili.
Abbiamo archiviato il 2025 con la tragedia di Aurora Livoli, la diciannovenne laziale ritrovata senza vita in via Paruta a Milano, entriamo nel 2026 con la spaventosa strage dei ragazzi a Crans Montana, in Svizzera. Vite giovanissime spezzate durante quella che doveva essere una notte di festa e spensieratezza. Vite spezzate e con loro sogni, progetti, amicizie, primi amori. È impossibile trovare le parole adatte per esprimere l'angoscia che pervade tutti noi. Quel po’ di serenità tipica del periodo natalizio spenta definitivamente la mattina di Capodanno, di fronte alle dimensioni di una carneficina che via via che passavano le ore assumeva numeri e dimensioni impressionanti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
La Strage Degli Innocenti
La scelta di togliere Gesù Bambino dal presepio per denunciare le guerre e la strage degli innocenti ribalta però il senso stesso del Vangelo: non un messaggio relativo al presente, ma un dono assoluto che nasce proprio dentro il male del mondo. x.com
