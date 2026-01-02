Oggi a Foppolo apre ufficialmente la pista Valgussera, uno dei tracciati più riconoscibili delle Orobie. La località dell’Alta Valle Brembana si prepara ad accogliere gli sciatori con questa storica pista nera, simbolo di tradizione e passione per gli sport invernali. Un evento che segna un momento importante per gli appassionati e per la comunità locale.

Apre oggi a Foppolo la pista del Valgussera, uno dei tracciati più iconici delle Orobie. Nella storica località sciistica dell’ Alta Valle Brembana è un giorno di festa. Il tracciato veniva utilizzato come terreno di allenamento da diversi campioni azzurri di sci. Il tracciato è ora in perfette condizioni e consente un parziale collegamento tra le piste di Foppolo, già aperte dal ponte dell’Immacolata (Quarta Baita e Montebello), e la Val Carisole (Carona) dove prossimamente saranno in funzione - a conclusione della manutenzione straordinaria - anche le seggiovie Conca Nevosa e Alpe Soliva (arroccamento da Carona). 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - La storica pista nera . Giorno di festa a Foppolo. Apre la Valgussera

Leggi anche: Foppolo, attesa finita: apre la storica pista nera del Valgussera

Leggi anche: Il procuratore di Caltanissetta:""La pista nera per le stragi del '92 vale zero"

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

La storica pista nera . Giorno di festa a Foppolo. Apre la Valgussera; Foppolo, attesa finita: apre la storica pista nera del Valgussera.

La storica pista nera. Giorno di festa a Foppolo. Apre la Valgussera - Apre oggi a Foppolo la pista del Valgussera, uno dei tracciati più iconici delle Orobie. msn.com