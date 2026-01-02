La storia di Andrea Buzzi per due volte nello stesso ospedale a Capodanno La notte folle a Napoli e le fughe dai medici | così rischia di perdere l’occhio dopo le dita

Andrea Buzzi ha vissuto due volte la stessa notte di Capodanno all’ospedale Pellegrini di Napoli, tra festeggiamenti e fughe dai medici. La sua storia coinvolge una notte movimentata in città e rischi per la salute, tra una fuga dai medici e la possibilità di perdere l’occhio dopo aver già subito la perdita delle dita. Un racconto di eventi imprevedibili e conseguenze serie, vissuti nel cuore della tradizione napoletana.

