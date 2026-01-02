La star di OnlyFans Lily Philips si è battezzata Ecco perché l’ho fatto – Il video

Lily Philips, nota creator di OnlyFans, ha recentemente annunciato di essersi battezzata e di aver scelto di convertirsi al cristianesimo. In un video, spiega le motivazioni di questa decisione personale. La sua storia, che include anche un episodio di particolare notorietà, suscita attenzione su temi legati all’identità e alla spiritualità.

Lily Philips, la creator di OnlyFans che ha avuto rapporti sessuali con 1.113 uomini in 12 ore, è stata battezzata e si è convertita al cristianesimo. La 24enne inglese, conosciuta sui media per le sue prodezze nel cinema hard del Regno Unito, ha concluso il 2025 in modo decisamente differente, ricevendo un sacramento fondamentale questo 28 dicembre. Lo ha fatto, spiega, per «ripristinare il suo rapporto con Dio». «Detesto il fatto che veniamo etichettate come bambole del sesso». In una dichiarazione rilasciata a Newsweek , Phillips ha affermato: «Non vedo l’ora di rafforzare e far crescere il mio rapporto con Dio e di aprire un dialogo su quanto le ragazze di OnlyFans siano sfaccettate. 🔗 Leggi su Open.online

Leggi anche: “Quando l’ho comprato mi sembrava un bel maglione autunnale, poi l’ho provato e ho fatto una scoperta incredibile. Ecco a cosa serve quel buco sul retro…”: il video di LeeAnn è virale

Leggi anche: Genny Urtis a Belve: "Ho fatto sesso nel privé della Gintoneria, gli etero mi cercano perché ho il pene, non lo toglierò mai" - VIDEO

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Anniee Charlotte, la star di OnlyFans con due vagine, ne dedica una all'astinenza - facebook.com facebook