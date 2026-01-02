La stagione di Lorenzo Musetti inizia da Hong Kong | avversari e precedenti nel torneo

Lorenzo Musetti apre la stagione 2026 a Hong Kong, torneo che rappresenta un importante punto di partenza per il tennista italiano. In questa manifestazione, Musetti affronterà avversari di livello, consolidando il suo percorso e la sua crescita nel circuito internazionale. Di seguito, analizzeremo i precedenti e le sfide attese nel torneo, offrendo uno sguardo obiettivo sulla sua partecipazione in questa fase iniziale della stagione.

Sarà a Hong Kong che Lorenzo Musetti inizierà la propria stagione 2026. Il numero 2 d’Italia parte dall’evento che si gioca in uno dei luoghi più ricchi di storia (per diversi motivi) nel contesto globale. E lo fa anche per riscattare il 2025, quando si fermò ai quarti in quella che fu una prima parte d’annata non sempre lineare prima dell’affermazione definitiva sul rosso. Diversi gli avversari che potrà incontrare, chiaramente fermo restando che il suo è un ruolo da testa di serie numero 1. Dall’altra parte del tabellone, e questa è una certezza, resterà Alexander Bublik, dunque il kazako potrà giocare contro il toscano solo in finale. 🔗 Leggi su Oasport.it

