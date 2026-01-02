Oggi il Bologna riprende gli allenamenti a Casteldebole dopo la pausa di Capodanno, preparando la sfida di domenica contro l’Inter al Meazza alle 20:45. In campo anche Immobile, con ulteriori minuti di lavoro, mentre Ferguson e Odgaard hanno segnato nel test contro il Lentigione. La squadra si avvicina così alla prossima partita, concentrata sulle strategie e sul ritmo di gioco.

Dopo il Capodanno di riposo, oggi il Bologna torna ad allenarsi a Casteldebole, con due giorni a disposizione per entrare nel vivo della sfida con l’ Inter, in programma domenica al Meazza (calcio d’inizio alle 20,45). La buona notizia è che nell’amichevole col Lentigione di mercoledì "organizzata per mettere minuti nelle gambe di Immobile" (Italiano dixit) nel tabellino dei marcatori si è rivisto Ferguson, a segno insieme a Odgaard nel 2-2 finale di un test atipico, giocato sull’arco di due tempi da 33 minuti ciascuno. D’accordo, non abbiamo spezzato le reni al Lentigione (che è in testa al suo girone nel campionato di serie D, è allenato dall’ex rossoblù Ivan Pedrelli ed è andato a segno con Penta e Nanni), ma si trattava, per l’appunto, di una sgambata a porte chiuse, poco più di un normale allenamento. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - La squadra tornerà ad allenarsi oggi a Casteldebole. Altri minuti per Immobile. Ferguson e Odgaard a segno nel test col Lentigione

Leggi anche: Inter Bologna, Italiano si avvicina alla sfida: test amichevole col Lentigione. A segno Ferguson e Odgaard: il programma

Leggi anche: Infortunio Miretti, Tudor può sorridere: oggi inizierà ad allenarsi col gruppo! Cosa filtra in vista della trasferta di Madrid

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Djalò costretto ad allenarsi alle 7 del mattino dal Porto: resterà fuori squadra fino a giugno - Il Porto ha messo Djalò fuori squadra per aver violato il regolamento per due volte: è stato costretto ad allenarsi da solo alle 7 del mattino, sarà messo fuori squadra. fanpage.it

Pasquale Marrandino. . Un anno di lavoro. Un anno di battaglie. Un anno di rinascita. In questo video c’è il racconto di un percorso fatto di fatica, determinazione e amore per la nostra terra. Un percorso costruito giorno dopo giorno grazie a una squadra straor - facebook.com facebook